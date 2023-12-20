Москва, 20 декабря, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Позиция России по палестино-израильскому конфликту совпадает с арабскими государствами, заявил 20 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Российско-арабского форума сотрудничества.

Global Look Press/MFA Russia

По его словам, в координации с российскими партнёрами, прежде всего — арабскими, Москва продолжает прилагать усилия в интересах долгосрочной стабилизации обстановки и перевода работы по урегулированию конфликта в политико-дипломатическую плоскость.

«Принципиальная позиция России совпадает с линией арабских стран, которые подтвердили приверженность решению кризиса с опорой на общепризнанную международно-правовую базу», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что вспышки насилия в этом регионе будут повторяться, пока народ Палестины не реализует право на создание своего независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября Лавров заявил, что российская сторона призывает немедленно начать подготовку к перезапуску переговорного процесса по созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Он подчеркнул, что в механизме урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной должны быть представлены страны региона.

Президент России Владимир Путин 21 ноября в ходе выступления на виртуальном саммите БРИКС по ближневосточной проблематике заявил, что гибель тысяч мирных жителей сектора Газа, массовое изгнание населения из региона и гуманитарная катастрофа в Газе вызывают глубокую обеспокоенность.