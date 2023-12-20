Москва, 20 декабря, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) проголосовал против вступления в азиатскую конфедерацию футбола, сообщил член исполкома, генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В сентябре 2023 года глава РФС Александр Дюков сообщил журналистам, что вопрос о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола будет решён до конца года. Руководство союза продолжает переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о возвращении российских команд под эгидой этой организации, пояснил Дюков. Кроме того, по такому важному вопросу важно добиться консолидированного решения всей футбольной общественности, добавил глава РФС.

В марте 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили от соревнований под своей эгидой все российские команды. Поводом стало начало специальной военной операции на Украине. Спортивный арбитражный суд в мае 2023 года вынес решение, в котором заявил, что не считает отстранение российских футболистов от участия в турнирах дискриминацией. Глава УЕФА Александер Чеферин в сентябре 2023 года отметил, что российские футбольные команды не допустят к европейским соревнованиям до завершения конфликта на Украине.

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