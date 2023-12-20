Москва, 20 декабря, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Россия считает первоочередной задачей в секторе Газа прекращение кровопролития и решение гуманитарных проблем, заявил 20 декабря на встрече с главой МИД Египта Самехом Шукри министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщили в МИД РФ.

РИА Новости / Григорий Сысоев

Министры обсудили гуманитарную ситуацию в секторе Газа, отметили, что она является катастрофической, и призвали к прекращению огня.

«В ходе обстоятельного обмена мнениями по складывающейся обстановке в зоне палестино-израильского конфликта особый упор был сделан на катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа», — сказано в сообщении МИД РФ.

Участники встречи согласились, что урегулирование конфликта возможно только при условии создания (в соответствии с решениями ООН) суверенного палестинского государства в границах 1967 года.

Лавров также выразил признательность властям Египта за помощь в обеспечении безопасного выезда граждан России из сектора Газа.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 13 декабря на правительственном часе в Совете Федерации Лавров заявил, что Россия считает неприемлемыми методы ведения войны Армии обороны Израиля с палестинским движением ХАМАС, включающие уничтожение жилых кварталов в секторе Газа. Погибло уже больше 18 тысяч мирных граждан, из них две трети — женщины и дети, напомнил министр. Лавров подчеркнул, что в первую очередь нужно остановить кровопролитие и обеспечить безопасность мирного населения.

12 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием немедленно прекратить бои в секторе Газа, освободить всех заложников и обеспечить гуманитарный доступ в палестинский анклав. Документ поддержали 153 страны, в том числе Россия. Против были 10 государств, в том числе США и Израиль.

Власти Израиля пытаются показать всем, что они активно борются с ХАМАС, но на самом деле результаты этой борьбы выглядят очень сомнительно, отметил ранее в беседе с ИА Регнум востоковед, эксперт по проблеме арабо-израильского конфликта Артём Кирпичёнок.