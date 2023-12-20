Киев, 20 декабря, 2023, 13:57 — ИА Регнум. На Украине одна из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) выведена в аварийный ремонт, сообщила 20 декабря пресс-служба «Укрэнерго» в своём Telegram-канале.

Анатолий и Людмила Гришаковы

«В восточном регионе вышла в аварийный ремонт одна из теплоэлектроцентралей. Однако электроэнергии, произведённой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей», — сказано в сообщении украинской компании.

Также в «Укрэнерго» информировали, что за сутки в аварийный ремонт были выведены четыре блока теплоэлектростанций (ТЭС), два блока подключены после ремонта.

О каких именно ТЭС идёт речь, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, одна из ТЭЦ на юге Украины получила повреждения в ночь на 30 ноября из-за взрывов. Уточнялось, что всего на Украине из-за непогоды и других причин без электроснабжения остаются 633 населённых пункта.

«Укрэнерго» 23 ноября обратилось к жителям Украины с призывом как можно чаще экономить электроэнергию. В компании отметили, что после прихода холодов сильно выросла нагрузка на энергосистему, мощностей периодически не хватает, чтобы обеспечить всех абонентов.

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий 21 октября сообщил, что многие абоненты не платят за электроэнергию. На тот период общий долг перед организацией превышал 60 млрд гривен (1,6 млрд долларов).