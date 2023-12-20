Нью-Йорк, США, 20 декабря, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Украина почти не имеет шансов вернуть себе какие-либо территории, поэтому единственное, что остаётся киевскому режиму, так это угрожать дронами и ракетами, чтобы выйти на переговоры с Россией в 2025 году. Об этом сказано в статье американской газеты The New York Times (NYT).

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Теперь, когда украинское наступление застопорилось, а шансов на наступление на суше мало, цель состоит в том, чтобы создать достаточно реальную угрозу с помощью беспилотников и ракет дальнего радиуса действия, чтобы появилась возможность для содержательных переговоров с Россией в конце следующего года или в 2025 году», — написал автор статьи.

Обозреватель издания отметил, что Киеву придётся долго ожидать поддержку с Запада для ведения борьбы с Россией, у которой более масштабная армия и промышленный потенциал. Тем более, что в конгрессе США дальнейшее спонсирование киевского режима стоит под вопросом, добавил журналист.

Кроме того, некоторые военные в Вашингтоне рекомендовали Киеву опираться на стратегию «удерживай и наращивай», в основе которой лежит сосредоточение сил на удержании территорий, а также наращивание производства собственного оружия в течение 2024 года, подчёркивается в статье.

Как передавало ранее ИА Регнум, 10 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос о перспективах мирных переговоров между Россией и Украиной нужно задавать главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Министр напомнил, что у украинской стороны был шанс на политическое урегулирование ситуации в марте и апреле 2022 года, сразу после начала специальной военной операции.

Перед этим китайское издание Global Times сообщало, что украинский конфликт переходит в фазу, на которой могут начаться новые мирные переговоры.

О новой фазе конфликта Киева с Москвой сообщал и сам Зеленский. Он отмечал, что зимний период может осложнить ведение боевых действий после летнего контрнаступления ВСУ, которое не дало ожидаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и военнослужащих в сухопутных войсках.