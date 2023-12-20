Варшава, 20 декабря, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Территориальные уступки со стороны Украины станут частью мирного процесса с Россией, иначе Москва не подпишет ни одного соглашения, заявил служивший в структурах НАТО португальский генерал Жуан Виейра Борхес в интервью польскому изданию ONET.

Ashley Chan/Global Look Press

Он считает, что в ближайшее время Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки из-за продолжающегося конфликта и сокращения помощи западных союзников.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 19 декабря, глава киевского режима Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции заявил, что вопрос переговоров с Россией сейчас не актуален.

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны 19 декабря заявил, что Россия не собирается отказываться от целей специальной военной операции.

Когда в западных странах начинаются речи о необходимости переговоров по Украине, по сути, это предложение затишья в боевых действиях, и его цель — дать киевской армии возможность перевести дух, отмечал днём ранее глава МИД России Сергей Лавров.

Первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер ранее отмечал, что руководство США намерено вынудить Москву пойти на переговоры с Киевом на приемлемых для украинской стороны условиях.