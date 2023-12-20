Лакхнау, Индия, 20 декабря, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Бегемот набросился на двух смотрителей зоопарка в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщило издание The Indian Express.

Anette Mossbacher/Global Look Press

Инцидент произошёл 18 декабря в зоологическом саду города Лакхнау. Сотрудники зоопарка вошли в вольер бегемота, чтобы почистить его. Животное напало на них во время работы.

Одного из сотрудников бегемот покалечил, но ему в итоге удалось убежать. Второго зверь растерзал на месте, он проработал в зоологическом саду более 10 лет, у него остались жена и дочь.

Другие смотрители после инцидента заперли бегемота в отдельном загоне. Известно, что животное перевезли из другого зоопарка за несколько дней до инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря в Хабаровском крае отловили тигра, который буквально терроризировал жителей села Лермонтовка Бикинского района. Охотники вышли на след хищника, настигли его и усыпили специальными средствами. Дальнейшую судьбу животного определят специалисты Росприроднадзора.