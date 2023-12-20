Вашингтон, 20 декабря, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Американская газета The Washin ton Post (WP) убрала с главной страницы сайта рубрику, посвящённую украинскому конфликту.

Thomas Trutschel/photothek.net v/Global Look Press

Теперь прочитать статьи о ситуации на Украине можно в разделе «Мир» вместе с материалами по другим международным вопросам. Никакие другие рубрики газета не стала убирать с главной страницы.

Западные СМИ, политики и эксперты всё чаще отмечают противоречия между Киевом и западными партнёрами, которые обострились на фоне провала объявленного Киевом контрнаступления. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что в Европейском союзе говорят об усталости от украинского конфликта.

Депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призывал главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить губительный для европейцев конфликт. Как указал политик, необходим мирный план урегулирования, иначе Европа может превратиться в индустриальную и экономическую пустыню.

Экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен информировал, в свою очередь, что Пентагон направил на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, чтобы убедить Зеленского заморозить конфликт.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили эти переговоры. Кроме того, российский лидер указал, что ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.