* Богданов — запрещённая в России организация

Москва, 20 декабря, 2023, 13:29 — ИА Регнум. В Москве мошенники обманули мужчину на один млн рублей, убедив его в том, что на его имя пытается оформить кредит один из организаторов мартовского теракта в Брянске Илья Богданов (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

16 декабря в полицию обратился 63-летний Николай. Он рассказал, что утром 15 декабря ему в мессенджер позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что на Николая оформили кредит. И «ведомство» уже смогло установить, что это сделал националист Илья Богданов, участвовавший в диверсии в Брянской области в марте. По словам звонившего, вывести деньги со счетов Николая Богданов ещё не успел, поэтому необходимо действовать очень быстро. Затем по видеосвязи в тот же мессенджер Николаю позвонил ещё один мужчина. Он представился следователем ФСБ и даже показал в камеру удостоверение. Всё выглядело очень убедительно. После этого у Николая пропали последние сомнения, и он согласился сотрудничать с незнакомцами. Только лишившись денег, Николай понял, что это были мошенники и обратился в правоохранительные органы.

«63-летний житель Москвы, быв в введён в заблуждение неизвестными и действуя по их указаниям через банкоматы несколькими транзакциями перевёл на неизвестные счета 1 000 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению мужчины проводят проверку.

Ранее ИА Регнум сообщал, что националист Богданов — бывший офицер ФСБ, перешедший на сторону ВСУ. Он входил в состав диверсантов, вошедших на территорию Белгородской области.

Это не первый подобный случай, ранее ИА Регнум писал, что мошенникам удалось убедить 27-летнюю москвичку, что её счётом пытаются воспользоваться террористы, а конкретно лидер РДК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денис Капустин (внесён в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Девушка отдала злоумышленникам 400 тысяч рублей.