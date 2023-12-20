Вашингтон, 20 декабря, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Страны Запада хотят признать себя «пострадавшими в конфликте на Украине», чтобы легализовать передачу Киеву замороженных активов России, пишет Financial Times.

Sina Schuldt/Global Look Press

Издание отмечает, что Соединённые Штаты публично не поддержали конфискацию замороженных активов, но обосновали это в частном порядке.

«В одном из недавних дискуссионных документов G7, написанных официальными лицами США, это описывается как «контрмера», разрешённая международным правом, которая побудит Россию прекратить конфликт», — говорится в материале.

Такой способ «оправдать конфискацию» сегодня наиболее активно изучают на Западе, пишет издание. Вместе с тем эксперты предупреждают, что это станет резким отходом от обычной практики, сопряжённым с юридическими и экономическими рисками, отмечает FT.

Как следует из проекта документа, конфискация замороженных российских активов будет считаться легальной, если её осуществят страны, которые «особо пострадали» от действий Москвы. В эту группу могут войти союзники Киева, которые финансировали экономику Украины и ВСУ в ходе конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, российская сторона неоднократно отмечала незаконность заморозки своих активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ограблением и подчеркнул, что западные страны обязаны разморозить активы безо всяких условий.

Еврокомиссия утвердила предложения по использованию замороженных российских активов, но из-за отсутствия соответствующей законодательной базы не сможет использовать полученные от них доходы. Предложение предварительное и требует единогласного согласования со стороны Евросоюза.

ЕК долго искала правовые основания для отъёма российских активов. Европейский центробанк предупреждал о возможном подрыве доверия к евро как к мировой валюте из-за заморозки российских активов.

В сентябре государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что средства, конфискованные американскими властями у российских бизнесменов и предпринимателей, будут направлены на нужды Украины. Минфин США оценивает заблокированные активы РФ в $280 млрд.