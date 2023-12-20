Токио, 20 декабря, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Японская компания Bridgestone продаст свои активы в России холдингу S8 Capital. Об этом сказано в заявлении на сайте компании.

Stefan Kiefer/Global Look Press

«Bridgestone Europe NV/SA объявила о продаже своих российских активов российской диверсифицированной холдинговой компании S8 Capital», — говорится в заявлении.

Уточняется, что перед этим сделку одобрили регулирующие органы.

Соглашение о продаже включает передачу завода по производству шин в Ульяновске, а также офиса продаж и маркетинга в Москве холдингу S8 Capital, уточняется в документе.

Ожидается, что около 1000 сотрудников компании также перейдут к покупателю.

Завод в Ульяновске был построен в сентябре 2016 года. Производство было приостановлено в марте 2022 года в условиях санкционного давления, при этом персонал завода сохранён, и сотрудникам оказывается поддержка.

О том, что японская компания ищет покупателей своего российского бизнеса стало известно в конце октября 2022 года. Сообщалось, что компания искала локального инвестора.

Позже губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что на встрече с представителями компании«получил ряд социальных гарантий» ля коллектива, состоящего почти из 1 тыс. жителей Ульяновской области.