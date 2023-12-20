Кишинёв, 20 декабря, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Власти Молдавии не должны предаваться эйфории, а браться за работу, если хотят получать преимущества от сближения с Евросоюзом, заявил экс-премьер, лидер Партии развития и объединения республики Ион Кику в эфире телеканала Rlive.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если мы будем и дальше каждый день устраивать сабантуи и отмечать этот промежуточный результат, то, боюсь, средств мы не увидим», — заявил Кику.

По его словам, Молдавии стоит ориентироваться на пример других стран. Так, отметил он, способность капитализации в Болгарии и Румынии «была не слишком высокой».

«Прежде чем извлечь выгоду из этих средств, нам предстоит пройти долгий путь», — подчеркнул Кику.

Как сообщало ИА Регнум, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские лидеры по итогам саммита, проходившего в Брюсселе 14–15 декабря, решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. По его словам, принятие переговорных рамок обусловили выполнением Киевом и Кишинёвом нескольких условий.

Как следует из принятого документа, лидеры стран ЕС пока не установили сроки начала переговоров по этому вопросу. Предполагается, что переговоры могут начаться в марте либо позднее. Перед их началом Совет ЕС должен утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение.