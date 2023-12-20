Москва, 20 декабря, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Предпосылок для введения в Кремле масочного режима нет, а для обеспечения безопасности президента РФ Владимира Путина в контексте роста заболеваемости ОРВИ и гриппа делается всё необходимое. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам 20 декабря.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Ещё даже до ковида мы с вами всю зиму болели гриппом, простудами и так далее, после ковида болели и продолжаем болеть, давайте не относиться к этому как к неожиданному снегу в декабре, индикаций в пользу масочного режима от специалистов мы не имеем», — сказал Песков.

По его словам, рост сезонных заболеваний также не повлияет на выборы, так как даже в пандемию коронавируса электоральные мероприятия в России проводились.

Ранее, 18 декабря, в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился, показатели за последнюю неделю не превышают данные прошлого периода, а показатели заболеваемости COVID снижаются уже в течение двух недель.

В свою очередь врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в разговоре с ИА Регнум рассказала, что заболевшие ОРВИ должны помнить, что их самая главная и единственная защита — это иммунная система.

Лапа добавила, что, по её опыту, чаще всего люди, заболевшие ОРВИ, допускают такую ошибку: они полагают, что, выпив таблетку против гриппа, они сразу пойдут на поправку. Она также подчеркнула, что не следует сбивать температуру, если она не превысила 38 градусов.