Москва, 20 декабря, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Россия не начинала процесс изъятия активов у недружественных стран, при уходе с рынка они продаются или передаются. Об этом 20 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Дмитрий Песков

«Нет, Россия не начала процесс изъятия, никакого процесса изъятия не было и нет», — сказал Песков.

Он добавил, что те, кто уходит с рынка, продают или передают активы, это зависит от переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому активы компаний «Ачимгаз» и «Ачим девелопмент» (участки глубокозалегающих горизонтов Уренгойского месторождения) перейдут в распоряжение российского ООО «Газовые технологии».

В документе говорится, что правительство РФ создаёт российские общества с ограниченной ответственностью, к которым переходят все права и обязанности ОАО «Ачим Девелопмент», АО «Ачимгаз», АО «Ачим сбыт».

Немецкая компания Wintershall Dea имела доли в России в АО «Ачимгаз» — 50,00%, ОАО «Севернефтегазпром» — 24,99% и ООО СП «Волгодеминойл» — 50,00%. Она участвовала в разработке газовых месторождений, была одним из инвесторов «Северного потока — 2» (ей принадлежали 15,5% акций). Во второй половине января Wintershall Dea анонсировала уход из российского бизнеса.