Москва, 20 декабря, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом России Владимиром Путиным в рамках своего частного визита в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 20 декабря журналистам.

Евгений Биятов/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Он действительно был в Москве и была его частная встреча, абсолютно частная встреча с президентом, это мы можем подтвердить, сказал представитель Кремля.

Так он прокомментировал появление в казахстанских телеграмм-каналах сообщений о поездке Назарбаева в Москву.

Песков отказался говорить о деталях встречи, подчеркнув, что речь идёт о частных переговорах.

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