Москва, 20 декабря, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Сроки визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в России согласовываются, заявил 20 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

IMAGO/Ton Molina/Global Look Press Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Согласовываются сроки, не обязательно это будет до конца года, до конца года это не состоится», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что как только сроки будут согласованы, этот визит состоится.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве министр иностранных дел Иван Хиль Пинто договорился о расширении торговой и инвестиционной кооперации, контактов между деловыми кругами России и Венесуэлы.

Во время совместной пресс-конференции они заявили, что Москва и Каракас наработали многочисленные проекты в области нефтедобычи и разработки газовых месторождений, медицине, фармацевтике, коммуникациях, а также в сельском хозяйстве, космосе и сфере новых технологий.