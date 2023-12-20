Белоярский, Свердловская область, 20 декабря, 2023, 12:41 — ИА Регнум. В Белоярском районе Свердловской области в машине нашли застреленным бывшего депутата городского округа Павла Баширова, сообщил 20 декабря порталу «E1.RU» брат погибшего Василий.

«Никаких предпосылок не было, для всех родственников это очень неожиданно. У него не было никаких конфликтов. Его обнаружили утром. Он оставил предсмертную записку», — сказал он.

Павел Баширов был депутатом думы Белоярского в пятом созыве и членом КПРФ. В последнее время он работал в Заречном сборщиком на предприятии «Уралактив». Но, по словам коллег, планировал вернуться в политику, строил большие планы.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря в Нижнем Тагиле полицейские нашли мёртвым пропавшего 10 декабря Валерия Смирягина, который оставил дома восьмилетнего сына. Его тело обнаружили около станции Старатель.

По поводу исчезновения 50-летнего тагильчанина к ним обратилась заместитель директора школы, в которой учился ребёнок погибшего. Школьник рассказал, что отец принёс домой продукты, оставил мобильный телефон и ушёл в неизвестном направлении.

После этого сотрудники полиции проверили медицинские учреждения, но мужчина туда не поступал. Они просмотрели записи с камер наблюдения в районе, где проживала семья, чтобы понять маршрут его передвижения. Мальчика временно поместили в социально-реабилитационный центр.