* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 20 декабря, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не жалеет о помиловании 20 декабря 2013 года бывшего глава компании ЮКОС Михаила Ходорковского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом),заявил 20 декабря на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Тогда были определённые заверения со стороны Ходорковского. Но заверения остались на бумаге. Это характеризует этого гражданина», — сказал он.

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