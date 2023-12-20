Луховицы , Московская область, 20 декабря, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Приговор за убийство 12 человек вынес Луховицкий районный суд Московской области уроженцу Старополья Анатолию Маркову, прозванному «псотинским мясником». Об этом сообщает 20 декабря Lenta.ru.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Суд установил, что в феврале 2002 года Марков и его сообщник Александр Лесной ножом и топором убили пять человек, в том числе двух женщин и девочку, в частном доме в деревне Псотино. Марков и Лесной гостили в деревне у своей знакомой, расправа произошла в результате ссоры.

В доме через дорогу были убиты двое соседей — мужчина и женщина. Они могли указать на злоумышленников.

В городе Ряжске Рязанской области Марков и Лесной убили ещё двух человек, затем Марков расправился с тремя жертвами в городе Новоалександровске Ставропольского края и в Москве. Его разыскивали почти 20 лет и задержали в начале 2023 года.

Согласно приговору суда, 50-летний Марков проведёт в колонии 19 лет, 48-летний Лесной — 17 лет. Оба сознались в убийствах. Мужчин также проверят на причастность к другим похожим преступлениям, которые были совершены в столичном регионе в начале 2000-х годов.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре следователи узнали о ещё четырёх убийствах Виталия Манишина, известного как «барнаульский маньяк». Мужчина арестован за убийства в 2000 году пяти абитуриенток Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ). Его подозревают и в расправах над четырьмя девушками, чьи тела были найдены в Калманском районе. Установить личность маньяка удалось более чем через 20 лет, задержали его в мае 2023 года.