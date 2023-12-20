Москва, 20 декабря, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Мосгордума заслушала и приняла ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина о результатах деятельности столичного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

В своем докладе Сергей Собянин рассказал о развитии в том числе таких сфер, как транспорт, промышленность, здравоохранение, образование. Для Москвы 2023 год стал рекордным по вводу новых транспортных объектов, отметил мэр. При этом в планах города — строительство трех новых линий и около 40 станций метро.

По словам градоначальника, власти столицы ставят перед собой задачу о возвращении городу роли одного из ключевых центров высоких технологий. Кроме того, в ходе доклада мэр подчеркнул, что фармацевтическая промышленность Москвы способна обеспечить лекарственную безопасность и независимость от импортных поставок жизненно важных препаратов. Также Сергей Собянин сообщил о том, что за последние годы в Москве реконструировали более 300 медицинских корпусов, а амбулаторный фонд столицы будет полностью обновлен в ближайшие три года.

Благодаря проектам комплексного развития территорий в Москве предполагается создать 570 тыс. рабочих мест, добавил градоначальник. Темпы реализации программы реновации будут ускорены благодаря строительству значительно большего объема жилья.

Говоря о сфере образования, мэр рассказал, что в столице приступили к созданию персонифицированной системы образования. Также Собянин отметил необходимость создания в столице максимально благоприятных условий для получения профильного образования, чтобы каждый школьник смог сделать осознанный выбор будущей профессии и подготовиться к ней. В ходе доклада мэр также рассказал о том, что на территории ВДНХ построят новый комплекс ЭКСПО.