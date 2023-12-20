Москва, 20 декабря, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Киевскому режиму стоит взять пример с нацистской Германии 1944 года, чтобы противостоять России. Об этом заявил бывший генерал-лейтенант ВС США Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Perun.

«Пик производства самолётов для Люфтваффе пришёлся на 1944 год. И это после более чем двух лет непрерывных бомбардировок британских ВВС и корпуса ВВС США, которые сравняли немецкие города с землёй, тем не менее Германия нарастила производство самолётов», — сказал Ходжес.

Он добавил, что у Украины есть возможность увеличить производительность ВПК, тем более, что западные компании оказывают Киеву активную поддержку.

Кроме того, Ходжес отметил, что истребители F-16, на которые претендует Киев, могут оказать положительный эффект на положение ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, украинский полковник из 12-й армейской авиационной бригады Дмитрий Кулькевич заявил, что Киев в течение нескольких месяцев просил у Вашингтона вертолёты AH-1Z Viper, снятые с вооружения в США. Однако безуспешно, получить их Украине так и не удалось. Он уточнил, что речь идёт о вертолётах AH-1Z Viper. Полковник добавил, что сейчас переговоры фактически провалились, так как в Конгрессе США всё ещё обсуждают, выделять ли Украине новое финансирование на следующий год.

Кроме того, представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 10 декабря заявил, что Киев хотел бы получить от западных союзников 150 боевых самолётов для замены техники советского производства в ВСУ. Он отметил, что речь идёт о боевых самолётах, плюс учебные. По словам Игната, основным боевым самолётом, который должны предоставить Киеву, станет американский истребитель F-16, хотя Киев якобы ведёт консультации со Стокгольмом о передаче шведских истребителей JAS 39 Gripen.

Однако позже Игнат заявил, что предоставление Украине истребителей F-16 вряд ли поможет Киеву в борьбе с баллистическими ракетами России. Он также отметил, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут эффективно противостоять российским Су-35, а потому Киев хотел бы получить более современные версии этих боевых самолётов.