Москва, 20 декабря, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Ситуация с запретом экс-президенту Дональду Трампу участвовать в местных выборах штата Колорадо на выборах 2024 года может создать прецедент и повлечь за собой аналогичные решения в других американских штатах. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказала доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в местных выборах для определения кандидата от республиканцев на выборах президента США в следующем году. Суд постановил, что политика нельзя допускать к праймериз на основании 14-й поправки к конституции, которая запрещает предлагать свою кандидатуру в выборах тем, кто, «занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США». Штаб Трампа собирается обжаловать решение суда.

По мнению политолога, главная опасность ситуации для Трампа заключается в том, что примеру Колорадо могут последовать и другие американские штаты, где сильны позиции демократических сил.

«На данном этапе нельзя говорить, что это действие что-то решает. Но оно может иметь другое последствие — распространение на другие штаты. То есть если создан такой прецедент и будет обеспечена под это правовая база, то и другие штаты с традиционным преобладанием сторонников демократов могут пойти на такое решение. И вот это уже может создать Трампу определённые сложности», — отметила Войко.

Она напомнила, что бывшего американского президента неоднократно пытались привлечь к суду, заводили против него уголовные дела. Но, тем не менее, Трамп по-прежнему свободен и может участвовать в президентской гонке 2024 года. Более того, как показывают многочисленные опросы по стране, кандидат от республиканской партии пользуется большой популярностью у американского населения и даже опережает действующего президента США Джо Байдена. Политолог отметила, что рейтинг Байдена сейчас так снизился, что администрация президента пытается даже несколько скорректировать его риторику, например, в отношении Украины.

«Поэтому с точки зрения конкретного штата принципиальных изменений не будет, но есть вероятность, что эта практика распространится и на другие штаты», — предупредила политолог.

По её словам, в Колорадо в целом сильнее поддержка демократов, чем республиканцев, и количество «трампистов» там незначительно.

Также Войко обратила внимание на бюрократические сложности, которые возникают перед командой Трампа, желающей оспорить решение суда Колорадо. Дело в том, что постановление вступит в силу только с 4 января 2024 года, что, с одной стороны, даст кандидату от республиканцев возможность подать апелляцию в Верховный суд США. Но впереди рождественские каникулы, которые притормозят любые процессы. При этом 5 января уже заканчивается срок составления списков кандидатов на праймериз Республиканской партии.

«Здесь есть бюрократическое торможение, связанное с рождественскими каникулами, но по факту идёт затягивание. И это делается для того, чтобы обрубить команде Трампа все возможности легально переиграть это решение. Поэтому в данном случае у Трампа ситуация не очень устойчивая, риски того, что его не включат в список кандидатов в данном штате сохраняются. Но это не поставит крест на его избирательной кампании», — заметила Войко.

Она также отметила, что в американской практике уже были случаи, когда праздничные каникулы использовались, чтобы затянуть важное решение и формально обосновать перенесение того или иного хода.

Ранее суд Колорадо признал причастность Трампа к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Инициативная группа избирателей Колорадо подала иск, отметив, что действия Трампа противоречат Конституции США. Судья признала, что политик своими публичными заявлениями «спровоцировал восстание», однако, согласно судебному решению, причастность эта не помешает ему принять участие в президентских выборах в 2024 году. Кроме того, в августе против Трампа официально выдвинули обвинения в попытке вмешаться в процесс президентских выборов в 2020 году, на которых победил нынешний президент США Джо Байден. Экс-президента арестовали, но почти сразу выпустили под залог в $200 тыс. Также суд Нью-Йорка провёл слушания по делу о завышении Трампом стоимости своих активов для получения кредитов.

Как передавало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal опубликовала результаты предвыборного опроса в США, проведённого в период с 29 ноября по 4 декабря. По этим данным, рейтинг Трампа впервые превысил рейтинг Байдена. 47% респондентов заявили о готовности проголосовать за Трампа, Байдену готовы отдать свои голоса 43%.

В ноябре 2023 года The New York Times со ссылкой на проведённый опрос сообщала, что Трамп опережает Байдена в пяти «колеблющихся» штатах. Отрыв составил от 3% до 10%.