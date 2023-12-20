Тампа, США, 20 декабря, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян.

Алексей Куденко/РИА Новости Никита Кучеров

В матче регулярного чемпионата против «Сент-Луис Блюз» Кучеров забросил две шайбы. Встреча завершилась со счётом 6:1.

Кучеров в своей карьере в НХЛ набрал 783 очка — 298 голов и 485 результативных передач в 676 матчах. По этому показателю он обошёл Алексея Яшина (781 очко в 850 матчах) и вышел на десятое место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ. На девятой позиции располагается Сергей Гончар (811 очков в 1301 матче).

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года и является двукратным обладателем Кубка Стэнли. В текущем сезоне он идёт на первом месте в лиге по системе «гол+пас». В 32 встречах он набрал 54 очка — 22 гола и 32 передачи.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ. Хоккеист за этот период набрал семь очков, забив четыре гола и передав три результативные передачи в четырёх матчах.

25 ноября Кучеров в ходе матча с «Каролиной» забил два гола и отдал четыре результативные передачи. «Тампа» победила со счётом 8:2. Для российского форварда это была лучшая игра в карьере НХЛ.