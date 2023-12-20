Москва, 20 декабря, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Московского научно-исследователького онкологического института им. Герцена со 125-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Алексей Майшев/РИА Новости

Глава государства отметил, что юбилей старейшего онкологического центра России и Европы — знаменательное событие не только для его коллектива, это большая, значимая дата для всего отечественного здравоохранения.

Российский лидер отметил, что у истоков создания института стояли учёные, общественные деятели, а также предприниматели и меценаты, которые понимали важность становления и развития медицинской науки в стране.

Высокая миссия института, многогранный востребованный труд сотрудников, неизменная приверженность благородным принципам милосердия и подвижничеств заслуживают глубокого искреннего признания, заключил Путин.

Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена был основан в 1903 году профессором Московского университета Львом Левшиным. Во время Великой Отечественной войны в институте был открыт военный госпиталь, а работники клиники призывались на войну или работали в тылу. В 1944 году в медучреждении был организован отдел фундаментальных экспериментальных исследований.

В числе приоритетных направлений деятельности института находятся диагностика и лечение злокачественных опухолей, экспериментальные исследования, а также организация противораковой борьбы.

С 2013 года институт возглавляет член-корреспондент РАМН, профессор Андрей Каприн.