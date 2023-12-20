Миллерово, Ростовская область, 20 декабря, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Отель «Добрыня» в Ростовской области, администрация которого отказала в заселении участникам спецоперации, прекратил работу. Об этом сообщает 20 декабря Lenta.ru.

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«Упоминание отеля пропало из всех агрегаторов, на звонки в отеле никто не отвечает», — отмечает издание со ссылкой на региональные Telegram-каналы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в отель «Добрыня», расположенный в притаможенной зоне города Миллерово, не смогли заселиться трое бойцов СВО. Они возвращались из отпуска в зону боевых действий и планировали переночевать в гостинице. Женщина, занимающаяся перевозками, забронировала для них номер, но когда бойцы приехали в гостиницу, принять их отказались. В отеле подтвердили информацию, объяснив отказ тем, что военные якобы нарушают порядок и мешают другим посетителям.

Позднее глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко объяснил, что в отеле не было подходящих номеров. Деньги, по его словам, военным вернули.

Администратор загородного клуба «Добрыня» рассказала, что основной причиной отказа были условия бронирования. В номер с двумя кроватями приехали трое мужчин, при этом все другие номера были заняты. После общественного резонанса, добавила она, в отель стали поступать звонки с угрозами. Вместе с тем активистка, которая организовала перевозку военных, рассказала иную версию произошедшего. По её словам, мужчин не пустили в отель, когда узнали, что они военнослужащие.