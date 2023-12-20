Волгоград, 20 декабря, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Аэронавигация аэропорта Волгограда была временно ограничена, сообщила пресс-служба ПАО «Международный аэропорт Волгоград» 20 декабря.

Михаил Терещенко/ТАСС

Уточняется, что один рейс авиакомпании «Победа», прибывающий из Москвы, был перенаправлен на запасной аэродром в Саратове, другой рейс ожидается с задержкой.

Причины ограничений, а также срок возобновления штатной работы аэропорта не называются.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее московские аэропорты Внуково и Домодедово 19 декабря объявили о введении временных ограничений на приём и вылет самолётов. В пресс-службе Внуково тогда уточнили, что решение было принято по не зависящим от них причинам.

Позже Росавиация сообщила, что в период действия ограничений в аэропортах Москвы на вылет было задержано суммарно 38 рейсов. В агентстве также добавили, что из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэродромы ушли 16 самолётов, следовавших в аэропорты Москвы.