Киев, 20 декабря, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что у него рабочие отношения с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Ukrainian Presidential Press Off/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный

«Рабочие у меня отношения с Залужным», — сказал он на пресс-конференции по итогам года.

При этом Зеленский переложил на главкома ответственность за происходящее на поле боя, заявив, что тот должен отвечать за результат вместе с Генштабом.

В течение пресс-конференции Зеленский несколько раз избегал вопроса об увольнении Залужного. Когда журналист переспросила, планируется ли отставка главкома, он ответил: «планирую работать».

Как сообщало ИА Регнум, Залужный 2 ноября в интервью изданию The Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, ВСУ не смогут добиться успехов. Он признал, что долгое время не мог понять, по какой причине ВСУ не могут добиться успеха в ходе контрнаступления. Вместо предсказываемых успехов украинская армия завязла на минных полях, а предоставленная западными союзниками техника и вооружение не оправдали ожиданий.

В декабре Залужный раскритиковал увольнение Зеленским военкомов летом 2023 года. По его мнению, Зеленский ответственен за плачевное состояние украинской мобилизации. Он призвал вернуть старый порядок набора на военную службу.

Издание «Украинская правда» 4 декабря распространило информацию о том, что Зеленский общается с некоторыми командующими войск ВСУ в обход Залужного, мешая тому командовать армией. В статье говорилось, что глава киевского режима делит ВСУ на те, которые подчиняются командующему сухопутными войсками Александру Сырскому, и те, которые выполняют приказы главкома.