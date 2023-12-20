Москва, 20 декабря, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Свыше 670 кг кокаина из Латинской Америки, предназначавшегося для переправки в Евросоюз, изъято у членов наркогруппировки в Москве. Об этом сообщили 20 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Международная преступная группировка, отметили в спецслужбе, намеревалась использовать российскую территорию для транзитного перемещения и сбыта кокаина. Двое российских граждан прибыли в столичный регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции, но были задержаны.

«При задержании с поличным у членов наркогруппировки обнаружено и изъято 673 кг кокаина. Оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Фигуранты должны были доставить особо крупную партию кокаина к месту переправки в ЕС. У курьеров был транспорт, арендованный на подставное лицо, а также поддельные документы.

В ФСБ добавили, что розничный сбыт мог принести наркогруппировке по меньшей мере 6,5 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело. Задержанные помещены под стражу, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МВД России Владимир Колокольцев проинформировал о пресечении канала сбыта наркотиков в Московской и Тульской областях. Более 500 кг мефедрона и около 700 л прекурсоров было изъято из незаконного оборота. Участники преступного сообщества действовали в двух регионах, они изготавливали наркотики и сбывали их через интернет-магазин.