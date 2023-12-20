Херсон, 20 декабря, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Поступают факты мобилизации на Украине подростков из детских домов, заявил член Совета Федерации России от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

«К нам поступают вопиющие и преступные факты о мобилизации на Украине подростков, проживающих в детских домах. Повестки приходят 14-16-летним пацанам», — сообщил сенатор журналистам.

По его словам, на Украине к детям относятся как к ресурсу.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинское военное командование обратилось к нему с предложением мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тысяч человек.

Он заявил, что пока не утвердил это решение, поскольку сначала необходимо понять, где взять средства на обеспечение мобилизованных, а также решить вопрос об отпусках для уже призванных в ВСУ.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины не считают бойцов ВСУ за людей и бросают раненых на произвол судьбы, как это произошло, например, в Крынках. Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, добавил президент.