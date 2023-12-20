Нижнеудинск, Иркутская область, 20 декабря, 2023, 10:13 — ИА Регнум. В городе Нижнеудинске Иркутской области 14-летний подросток нанёс удар ножом сверстнику. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Прокуратура организовала проверку по сообщению об инциденте в образовательном учреждении в Нижнеудинске с участием двух 14-летних школьников, в результате которого одному из них причинены телесные повреждения», — говорится в сообщении.

По информации «РИА Новости», подросток нанёс однокласснику ранение ножом. Пострадавший находится в больнице, угрозы его жизни нет.

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Тюменской области третьеклассник ударил младшего школьника на крыльце учебного заведения, отправив его в нокаут. Отец пострадавшего мальчика рассказал, что его сын катался с пандуса у крыльца школы № 67 вместе с другими детьми. В какой-то момент к нему подошёл мальчик из третьего класса, толкнул, а потом ударил. По словам отца, второклассник стал хуже видеть правым глазом, сейчас он находится на лечении. Мужчина обратился в полицию.