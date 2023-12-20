Донецк, 20 декабря, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Более 134 тысяч бытовых абонентов остаются в ДНР и ЛНР без электроснабжения, нарушенного из-за непогоды. Сообщения об этом опубликованы 20 декабря в Telegram-каналах министерства угля и энергетики ДНР и МЧС ЛНР.

Алексей Куденко/РИА Новости

«По состоянию на 7:00 20 декабря на территории ДНР остаются обесточенными 969 трансформаторных подстанций, 64 811 бытовых абонентов», — говорится в сообщении минугля ДНР.

Ночью энергетики вернули свет в дома более чем 10 тыс. жителей.

По данным МЧС ЛНР, на утро без электроснабжения оставались почти 69,5 тыс. абонентов, 60 социально значимых объектов в 109 населённых пунктах. Кроме того, из-за отключений электроэнергии на объектах водоснабжения почти 10,5 тыс. абонентов остались без воды.

Как сообщало ИА Регнум, ранее массовые отключения энергии из-за непогоды, в том числе из-за ледяного дождя, произошли в Ростовской, Псковской и Смоленской областях, а также в республиках Донбасса. В Псковской и Смоленской областях основные восстановительные работы завершились к 16 декабря, в Ростовской области — 18 декабря.