Берлин, 20 декабря, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Западное оружие, которое союзники передали Украине, показало свою неэффективность. Об этом немецкий журналист Юлиан Репке заявил в соцсети X.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Ссылаясь на источники в украинской армии, он сообщил, что подразделениям ВСУ не хватает артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 155 мм. Более того, по его словам, «просто больше ничего не работает».

Самоходные гаубицы, произведённые на Западе, непригодны для продолжительных боевых действий, они эффективны только в условиях коротких операций, добавил Репке.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Репке заявлял, что российские оборонные укрепления из бетонных блоков — «зубы дракона» — стали для ВСУ непреодолимым препятствием.

Газета The New York Times в декабре сообщала, что у союзников Киева нет боеприпасов и оборудования, чтобы вооружить ещё одно контрнаступление. Это значит, что проведение новой крупной кампании в течение большей части 2024 года маловероятно.