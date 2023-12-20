Вашингтон, 20 декабря, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Заблокированные российские активы можно передать Киеву через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), считают американские чиновники. Такой вариант они предложили рассмотреть странам «Группы семи» (G7), пишет 20 декабря газета Financial Times.

Сергей Корсун ИА Регнум

Отмечается, что руководство США публично не поддерживало отъём замороженных активов РФ, но обосновало это в частном порядке. В документе, представленном на обсуждение среди стран G7, американская сторона назвала конфискацию активов «контрмерой», якобы разрешённой международным правом. Пойти на этот шаг, по мнению США, вправе государства, якобы «пострадавшие» и «особо пострадавшие» от действий России — союзники Украины, выделявшие средства на её экономику и армию.

«Чиновники США предложили переводить арестованные активы Украине траншами, например, через Всемирный банк или ЕБРР», — говорится в статье.

Американские чиновники рассматривают такую меру как «аванс» в рамках компенсации от России.

ЕБРР ранее предупреждал о репутационных рисках для европейской валюты в долгосрочной перспективе в случае использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

Как сообщало ИА Регнум, российская сторона неоднократно отмечала незаконность заморозки своих активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ограблением и подчеркнул, что западные страны обязаны разморозить активы безо всяких условий.

В сентябре государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что средства, конфискованные американскими властями у российских бизнесменов и предпринимателей, будут направлены на нужды Украины. Минфин США оценивает заблокированные активы РФ в $280 млрд.