Пекин, 20 декабря, 2023, 08:47 — ИА Регнум. России и Китаю необходимо углублять взаимодействие в торгово-экономической и энергетической сфере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Shen Hong/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин

«(Сторонам нужно) постоянно обогащать содержание сотрудничества, углублять сотрудничество в таких областях, как экономика и торговля, энергетика, связь», — приводит слова председателя КНР Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин также отметил необходимость совместно обеспечивать безопасность и стабильность цепочек поставок и производственных цепочек.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин. Сегодня, 20 декабря, он встречается с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны намерены рассмотреть развитие отношений в разных сферах. Особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных российско-китайских проектов. По окончании встречи ожидается принятие совместного коммюнике и подписание ряда документов.

Ранее 20 декабря Си Цзиньпин предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину провести годы российско-китайской культуры в ближайшие два года. Также он заявил, что России и Китаю необходимо больше планировать и проводить насыщенных и разнообразных мероприятий по гуманитарному и культурному обмену, укреплять фундамент дружбы народов двух стран, передающейся из поколения в поколение