Пекин, 20 декабря, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину провести годы российско-китайской культуры в ближайшие два года.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным

«Обе стороны должны успешно провести Годы культуры Китая и России в ближайшие два года», — цитирует председателя КНР Центральное телевидение Китая.

По его словам, России и Китаю необходимо больше планировать и проводить насыщенных и разнообразных мероприятий по гуманитарному и культурному обмену, укреплять фундамент дружбы народов двух стран, передающейся из поколения в поколение.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что в 2024 году Россия и Китай планируют существенно активизировать двусторонние контакты на всех уровнях.

Личное внимание, содействие лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина в результате последовательного углубления многопланового сотрудничества приведёт к заметному учащению в 2024 году китайско-российских контактов на всех уровнях, добавил посол.

Путин также заявил, что отношения России и Китая носят уникальный характер. Он указал на установившееся между двумя странами высокое доверие.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай готов вместе с Россией работать над углублением двусторонних отношений. По его словам, отношения двух стран характеризуются вечным добрососедством, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием и взаимовыгодным сотрудничеством.