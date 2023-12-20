Луганск, 20 декабря, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Украинские войска наращивают запасы боеприпасов на донецком направлении и размещают склады возле частных домов. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 20 декабря в Telegram-канале.

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«В районе населённого пункта Часов Яр выявлен подвоз натовских снарядов на полевые склады ракетно-артиллерийского вооружения», — написал Марочко со ссылкой на собственные источники.

Он добавил, что действия ВСУ угрожают безопасности мирных граждан. Украинские бойцы размещают склады возле частных домовладений, а также в подвалах многоквартирных домов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко заявил, что ВСУ продолжают применять на донецком направлении тактику «живого щита». В районе города Часова Яра в ДНР украинская армия ведёт артиллерийский огонь из частного сектора, где живут мирные граждане. Кроме того, ВСУ пользуются для огневых точек объектами критически важной инфраструктуры.