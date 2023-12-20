Мелитополь, 20 декабря, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Распад фронта на Украине ожидается, ориентировочно, весной 2024 года, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«Думаю, что зима, весна — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт рухнет», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Губернатор отметил, что наблюдается очень сильный упадок наступательного потенциала ВСУ, у украинских войск в принципе отсутствует подготовка и достаточное количество снарядов.

Украинская армия, как и страна в целом, «не состоялась», констатировал Балицкий. По его словам, нацбатальонов в рядах ВСУ, показывающих ранее хорошую динамику боя, сегодня практически не осталось. Войска состоят из не обученных дедушек и молодых парней.

Украинские пленные жалуются на разнокалиберную технику и запчасти к ней, всё это ведёт к большим потерям в рядах ВСУ. Кроме того, отмечается проблема взаимодействия различных родов войск, добавил глава Запорожской области.

На неэффективности работы ВСУ отражается отсутствие флота и авиации, штучные космические разведки, предоставленные ВСУ Западом очень ограничены из-за больших затрат, резюмировал Балицкий.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ практически не ведут активных атак. Украинские войска выдохлись и неспособны к наступательным действиям, Россия полностью завладела инициативой, также заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В качестве примера он привёл сведения о переброске боеспособной украинской группировки «Марун» с запорожского направления. Противник вынужден растаскивать по всему фронту свои силы, украинские войска отправлены в направлении Донецкого и Херсонского участков, там у них ситуация гораздо хуже, чем в Запорожской области, добавил губернатор.

Британская газета Independent написала о недовольстве украинских военных ситуацией в зоне спецоперации. Им не нравится сидеть в обороне, они разочарованы и устали от неопределённости не только на боевых позициях, но и в Киеве. В рядах ВСУ понимают, что российские военнослужащие лучше подготовлены к ведению боевых действий, а украинская армия в конфликте вынуждена лишь обороняться.