Москва, 20 декабря, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Вечером 21 июня 1941 года советские спецслужбы получили одно из последних сообщений о том что в ближайшие дни гитлеровская Германии начнёт войну против СССР. Шифровка была доставлена из Ленинграда в Москву. Впервые текст был опубликован Президентской библиотекой.

Советский солдат и немецкие фашисты

На фотокопии расшифровки от начальника Управления Народного комиссариата государственной безопасности СССР по Ленинградской области Павла Куприна главе НКГБ Всеволоду Меркулову «об отзыве до 22 июня немецкой фирмой СФГ своих специалистов из Ленинграда и начале военных действий в ближайшие дни».

«Они до утра 22 июня должны проследовать через границу, так как потом будет поздно», — говорилось в расшифровке.

До нападения Германии от момента расшифровки оставалось менее 6 часов.

20 декабря 1917 года постановлением Совета Народных Комиссаров была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), которая занималась борьбой с контрреволюцией и саботажем в Советской России.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов безопасности. Соответствующее видеообращение главы государства опубликовано 20 декабря пресс-службой Кремля.

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Путин поздравил всех причастных с профессиональным праздником и отметил их трудную, ответственную службу, высокую отдачу.