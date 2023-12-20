Пекин, 20 декабря, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил о досрочном выполнении задачи по доведению двусторонней торговли до $200 млрд. Переговоры прошли в Пекине 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«С опережением выполнена поставленная пять лет назад нами с президентом России Владимиром Путиным задача довести объём двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов», — сказал лидер КНР.

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Также Си Цзиньпин отметил позитивную динамику сотрудничества Москвы и Пекина. По его словам, между странами заложен крепкий фундамент взаимодействия, растёт его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам, что полностью говорит о стрессоустойчивости и широкой перспективе взаимовыгодного сотрудничества России и Китая.

Китайский лидер добавил, что в 2024 году будет отмечаться 75 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Сторонам необходимо увеличить позитивные эффекты в политических отношениях высокого уровня, вместе двигаться вперёд в социально-экономическом развитии и формировании сообщества единой судьбы человечества.

В свою очередь глава российской делегации Михаил Мишустин отметил, что в 2023 году торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пекина позволило преодолеть непростые вызовы.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл с визитом в Пекин. Уже на следующий день прошла запланированная 28-я встреча глав правительств России и КНР. Кроме переговоров, в широком составе состоялась отдельная беседа Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. 20 декабря в планах российского премьера была встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны намерены рассмотреть развитие отношений в разных сферах.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем. Также он отметил, что товарооборот в 2023 году между двумя странами достигнет более $200 млрд, рост составит 30% по сравнению с прошлым годом. При этом сотрудничество развивается в разных сферах, включая высокотехнологичные области, инфраструктуру.