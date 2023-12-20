К утру нового, 665-го дня специальной военной операции (СВО) одной из главных обсуждаемых тем стало заявление российского президента Владимира Путина о временщиках во власти на Украине, которые оставляют своих раненых на произвол судьбы. В ходе осмотра выставки в Национальном центре управления обороной 19 декабря глава государства подчеркнул, что брошенными оказались военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тех же Крынках (Херсонская область).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«За своих людей не считают», — отметил глава РФ.

Площадь так называемого плацдарма в Крынках, который ВСУ изначально планировали расширить и усилить дополнительными подразделениями, составляет уже менее одного квадратного километра, информируют военкоры.

Переправиться на левый берег Днепра практически невозможно, заявил украинскому англоязычному интернет-СМИ Kiev Independent неназванный украинский штурмовик.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо известил о взятии в плен под Крынками раненого польского наёмника — группа ВСУ бросила его и сбежала.

В Запорожской области украинские войска практически не ведут активных атак, информирует губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ выдохлись и несут большие потери, Россия полностью завладела инициативой.

Тем временем расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ уничтожили замаскированные опорные командные пункты и живую силу противника под Купянском.

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