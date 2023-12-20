Москва, 20 декабря, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Первая партия куриного яйца из Азербайджана доставлена в Россию. Всего ввезено 612 тыс. штук. Об этом сообщили 19 декабря в пресс-службе Россельхознадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Яйца

Товар пересёк пункт пропуска в селе Яраг-Казмаляр в Дагестане. Из Азербайджана доставлено 36 тонн яиц — 612 тыс. штук.

Продукцию в скором времени распределят для реализации в регионах России.

Как сообщало ИА Регнум, во время большой пресс-конференции и прямой линии 14 декабря президент Владимир Путин объяснил рост цен на яйца сбоем в работе правительства. Глава государства извинился за сложившуюся ситуацию, объяснив её не до конца обоснованным решением правительства не «открыть» вовремя импорт.

Сообщалось, что в ближайшие недели в Россию поступят импортные яйца, которые не будут облагать пошлинами. Ожидаются поставки из Азербайджана, Турции и Ирана. Яйца в объёме 1,2 млрд штук будут завозить в Россию без пошлин в период с 1 января по 30 июня 2024 года.