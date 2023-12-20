Москва, 20 декабря, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Силами расчётов гаубиц Д-30 Западной группировки войск удалось уничтожить украинские командные пункты и пехоту на участке фронта под Купянском, сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ Купянск

«Расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные командные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — уточнили в оборонном ведомстве.

В честь супруги командира артиллеристы назвали свою гаубицу «Наташа». Экипаж расчёта утверждает, что она никогда не промахивается, бьёт точно в цель.

Заместитель командира взвода с позывным Медведь сказал, что каждые расчёт, батарея или дивизион работают как семья. Военные молниеносно приступают к выполнению боевых задач, как только получают новые координаты противника, сказал он.

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Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря стало известно, что российские военные подняли флаг РФ над Марьинкой в ДНР. 163-й полк ВС РФ находится почти у западного выезда из населённого пункта. Российские штурмовые группы закрепляются, усиливают позиции и ведут разведку ближайшей лесополосы и населённого пункта Георгиевка. Выявленные огневые точки ВСУ уничтожаются. За украинскими военными остаются не более двух домов, они возводят новые оборонительные рубежи в нескольких километрах к западу от города.

На Запорожском участке фронта ВСУ практически не ведут активных атак. Противник выдохся и несёт большие потери, инициатива на стороне РФ. Российские военные практические еженедельно захватывают на запорожском направлении минимум один опорный пункт ВСУ, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.