Вашингтон, 20 декабря, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден не удивился, что экс-президент США Дональд Трамп процитировал своего «старого приятеля» Владимира Путина, который считает, что демократия в Америке под угрозой.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

«Трамп поддержал своего старого приятеля Путина. Даже процитировал его в эти выходные. Это неудивительно», — заявил Байден, слова которого приводят журналисты пула его администрации.

При этом американский лидер считает, что между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье Трампа) много общего.

Как сообщало ИА Регнум, Байдена назвал угрозой демократии его политический оппонент Дональд Трамп. Такое заявление бывший американский лидер сделал 16 декабря, выступая на встрече с избирателями в Нью-Гемпшире.

Трамп привёл слова Владимира Путина, который прокомментировал судебное преследование Трампа в США.

«Политически мотивированное преследование оппонентов очень хорошо для России, потому что это показывает загнивание американской системы», — привёл слова Путина Трамп.

В сентябре президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что обвинение экс-президента США Дональда Трампа в особых связях с Россией является «полной чушью и бредом собачьим».

«Всё, что происходит с Трампом, — это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента, вот что это такое. И делается это на глазах общественности США и всего мира. Они просто обнажили свои проблемы внутренние», — уточнил российский лидер.

По словам Путина, ситуация вокруг Трампа хороша для России тем, что показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии.