Кропивницкий, Украина, 20 декабря, 2023, 05:49 — ИА Регнум. В Кировограде (украинское название Кропивницкий. — Прим. ИА Регнум) в ночь на 20 декабря прогремели взрывы раньше объявления воздушной тревоги, сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Кировоград

«В Кропивницком до объявления воздушной тревоги раздались звуки взрывов», — указали в Telegram-канале украинского телеканала.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги сработали в Кировоградской и Николаевской областях.

Кроме того, об опасности предупредили население в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 декабря взрывы произошли в Одессе, Кировограде. Позднее в этот же день слышали взрывы в контролируемом ВСУ Херсоне, затем там начался пожар. Ночью на территории Одесской, Кировоградской и части Херсонской областей объявляли воздушную тревогу.

На Украине серия мощных взрывов прогремела ночью 20 декабря в Харькове. Сигналы воздушной тревоги включали в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Также сирены предупредили об опасности с воздуха жителей подконтрольных Киеву районов Херсонской области.