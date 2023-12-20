Запорожская область, 20 декабря, 2023, 05:31 — ИА Регнум. На Запорожском участке фронта украинские войска практически не ведут активных атак. ВСУ выдохлись и несут большие потери, Россия полностью завладела инициативой, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

В интервью «РИА Новости» он отметил, что всё познаётся в сравнении. О происходящем летом и осенью теперь говорят разные подходы российской армии к ведению боевых действий.

«Наши ребята очень грамотно сегодня ведут активную оборону. Противник выдохся настолько, что практически атакующих действий почти не ведёт. Это единичные случаи», — рассказал Балицкий.

При этом ВСУ пытаются иногда контратаковать со стороны населённого пункта Работино, но российские военные полностью завладели инициативой по всему фронту. ВСУ несут огромные потери и неспособны к наступательным действиям, констатировал губернатор.

В качестве примера Балицкий привёл сведения о переброске боеспособной украинской группировки «Марун» с запорожского направления. Противник вынужден растаскивать по всему фронту свои силы, украинские войска отправлены в направлении Донецкого и Херсонского участков, там у них ситуация гораздо хуже, чем в Запорожской области, добавил Балицкий.

По словам главы региона, российские военные еженедельно захватывают на запорожском направлении минимум один опорный пункт ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря в Минобороны РФ заявили об отражении военными атак 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесении огневого поражения живой силе 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 80 военных. Также ВСУ лишились двух автомобилей.

На расширенном заседании Минобороны РФ 19 декабря глава ведомства Сергей Шойгу назвал российскую армию самой подготовленной и боеспособной в мире. Более 650 тысяч военнослужащих получили боевой опыт, который показал, что армия может адекватно и оперативно реагировать на действия любого современного противника, подчеркнул министр.