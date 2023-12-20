Москва, 20 декабря, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Российские военные не оставляют раненых на поле боя, как это делает противник. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки в Национальном центре управления обороной. Видео опубликовано пресс-службой Кремля.

Кремль На выставке. Путин и Шойгу

Путин назвал нынешнюю власть на Украине «временщиками».

«Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают», — заявил президент.

Владимир Путин внимательно осмотрел на выставке стенды с образцами современной военной и санитарной техники, беспилотников, оружия, снаряжения, экипировки, в том числе и медицинской.

Главе государства также продемонстрировали макеты различных видов вооружения, в том числе ракетного комплекса «Сармат».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3854313" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, военнопленный украинской армии 4 декабря рассказал, что его наказал командир роты за то, что он вынес из-под обстрела тяжелораненого бойца, а не кого-то с более лёгким ранением. Затем его перевели в штурмовики и он попал в плен, когда его контузило во время боя.

Российские военные взяли в плен польского наёмника, воевавшего в составе ВСУ. Он был ранен, другие боевики из группы бросили его и сбежали.

Пленный сказал, что российские бойцы оказали ему первую помощь и отправили в тыл, в госпиталь.