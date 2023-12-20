Вашингтон, 20 декабря, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин провожает 2023 год на триумфальной ноте, при этом обстановка на фронте оказалась патовой для Украины, написала 19 декабря американская газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«В то время как западная помощь Украине застопорилась в Вашингтоне и Брюсселе из-за неудавшегося контрнаступления ВСУ, обстановка на фронте оказалась в патовой ситуации, а Россия продолжает занимать около 30 процентов территории Украины, президент Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте», — говорится в статье.

Кроме того, обозреватель издания Франческа Эбель отметила царящее в Москве оживлённое праздничное настроение. Сотни россиян пытаются достать билеты на балет «Щелкунчик», указала автор.

Также журналист напомнила о возобновлении российским лидером международных поездок, в частности в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Джеральд Бейкер назвал президента РФ Владимира Путина геополитическим победителем года. С точки зрения журналиста, в 2023 году позиция Путина выглядит неизмеримо сильнее, чем годом ранее. Хвалёное контрнаступление ВСУ застопорилось, российская экономика преодолела западные санкции, решимость Европы угасает, поддержка США ослабевает, констатировал Бейкер.

В августе советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что реализация идеи о добровольном отказе республики от четырёх регионов, ранее входивших в её состав, стала бы триумфом Путина.