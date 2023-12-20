Вашингтон, 20 декабря, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Решение было одобрено большинством стран 19 декабря.

Un.org Генеральная ассамблея ООН

Согласно документу, государствам рекомендовано принять меры по предотвращению отрицания преступлений против человечности, пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, уничтожить все формы расовой дискриминации, в том числе на законодательном уровне.

Авторы решительно осудили инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, преследованием и насилием по признаку этнического происхождения и проявлением религиозной нетерпимости.

В поддержку российской резолюции выступили 118 стран, среди них в частности были представители РФ, КНР, Израиля.

Против проголосовали 49 государств, включая США, Канаду, Украину, Германию и Японию. Ещё 14 стран воздержались, в том числе Турция, Южная Корея, Швейцария.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент РФ Владимир Путин предложил создать в России для противостояния пропаганде нацизма Национальный центр исторической памяти. Глава государства подчеркнул, что в Европе многие хотят переписать итоги Второй мировой войны. Историю стали использовать как оружие в идеологической борьбе, поэтому России требуется инструмент защиты, сказал он.

Третий комитет Генассамблеи ООН 3 ноября принял резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Против этого проголосовали Украина, США и Великобритания, всего 50 стран. Одобрили документ в свою очередь 112 стран, воздержались — 14 государств.

Путин 18 декабря в своём обращении к участникам заседания СНГ отметил важность борьбы с героизацией нацизма. Также он призвал на продолжение самого тесного взаимодействия по вопросам сохранения памяти об общем прошлом, борьбы с фальсификацией истории. Важная роль в этой работе отводится движению поисковиков, а также таким знаковым акциям, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Поезд памяти. Они знакомят граждан с историей и местами боевой славы, добавил президент РФ.