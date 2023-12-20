Москва, 20 декабря, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Украинские волонтёры регулярно привозят гуманитарную помощь к зоне боевых действий, фотографируются с ней на фоне военных, а потом забирают её и увозят. При этом командиры активно участвует в грабеже. Такое признание сделал «РИА Новости» сдавшийся в плен в декабре украинский военный Олег Белоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словами боевика, волонтёры делают всё только для отчётов, привезут, сфотографируют и увозят гуманитарку.

«При мне сделали отчеты, всё сфотографировали, типа передали, чтоб там не дали по рукам», — рассказал Белоусов.

Также, по словам пленного, были случаи, когда в воинскую часть поступала гуманитарная помощь, но командование забирало всё себе и делило между своими.

Как сообщало ИА Регнум, военнопленный украинской армии 4 декабря рассказал, что его наказал командир роты за то, что он вынес из-под обстрела тяжелораненого бойца, а не кого-то с более лёгким ранением. Затем его перевели в штурмовики, и он попал в плен, когда его контузило во время боя.

Количество украинских военнослужащих, сдающихся в плен российским войскам, в последнее время резко увеличилось, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле.

27 октября Минобороны России обнародовало информацию о том, что за предыдущие семь дней в плен добровольно сдались 54 военных из шести бригад ВСУ. За следующие семь дней число сдавшихся в плен военнослужащих Вооружённых сил Украины составило 28.