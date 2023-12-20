Колорадо, США, 20 декабря, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Бывшему президенту США Дональду Трампу запретили участвовать в выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году в штате Колорадо. Соответствующее решение принято Верховным судом штата.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В документе говорится, что согласно третьему разделу 14-й поправки к Конституции США, участникам мятежа запрещено занимать высшую государственную должность.

В штабе Трампа отреагировали на вердикт суда и назвали решение ошибочным, пообещав его обжаловать.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре, по материалам агентства Associated Press, суд американского штата Колорадо признал причастность Трампа к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Инициативная группа граждан левого толка от имени независимых избирателей Колорадо подала иск, отметив, что действия Трампа противоречат конституции США. Судья признала, что политик своими публичными заявлениями «спровоцировал восстание», однако, согласно судебному решению, причастность эта не помешает ему принять участие в президентских выборах в 2024 году.

Издание The Hill со ссылкой на опрос общественного мнения, проведённый агентством «Блумберг» и компанией Morning Consult 14 декабря отметило растущую популярность Трампа, который опередил действующего главу Белого дома Джо Байдена в семи «колеблющихся» штатах — в Северной Каролине, Джорджии, Висконсине, Неваде, Мичигане, Аризоне и Пенсильвания. В среднем отрыв составляет 5,28%, при этом в Северной Каролине, по данным опроса, он достигает 11%.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Скорее всего, как и в 2020 году, основными кандидатами на пост станут Трамп и Байден.